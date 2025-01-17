Прокуратура взяла на контроль ЧП с пермским автобусом, въехавшим в «Пятерочку»

Автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
Прокуратура Дзержинского района Перми взяла на контроль ЧП с автобусом, которое произошло на ул. Мильчакова, 18. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Предварительно, в дневное время 18 января 2025 года водитель автобуса потерял управление и въехал в жилой дом. Пострадавших нет. При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сказано в telegram-канале ведомства.
Автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев. По словам очевидцев, ЧП произошло в 16:40 по местному времени.
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