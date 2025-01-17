17 января 2025

Прокуратура взяла на контроль ЧП с пермским автобусом, въехавшим в «Пятерочку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев
Автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев Фото:

Прокуратура Дзержинского района Перми взяла на контроль ЧП с автобусом, которое произошло на ул. Мильчакова, 18. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Предварительно, в дневное время 18 января 2025 года водитель автобуса потерял управление и въехал в жилой дом. Пострадавших нет. При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сказано в telegram-канале ведомства.

Автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев. По словам очевидцев, ЧП произошло в 16:40 по местному времени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Дзержинского района Перми взяла на контроль ЧП с автобусом, которое произошло на ул. Мильчакова, 18. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Предварительно, в дневное время 18 января 2025 года водитель автобуса потерял управление и въехал в жилой дом. Пострадавших нет. При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — сказано в telegram-канале ведомства. Автобус №77 протаранил угол магазина «Пятерочка» и застрял между деревьев. По словам очевидцев, ЧП произошло в 16:40 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...