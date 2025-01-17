В Чусовом Пермского края открыли новую поликлинику для взрослых

В городе Чусовой (Пермский край) сотоялось открытие новой поликлиники для взрослых. К новой поликлинике будет прикреплено порядка 47 тысяч жителей. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.
«Сегодня знаменательный день для Чусовского округа — мы официально открываем новую современную поликлинику! Это не просто красивое здание, это, в первую очередь, забота о здоровье каждого жителя. На событии присутствовал министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень», — поделился Белов в своем telegram-канале.
В новой пятиэтажной больнице разместились кабинеты терапевтов, узких специалистов и дневной стационар. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!