17 января 2025

В Чусовом Пермского края открыли новую поликлинику для взрослых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Чусовского городского округа Сергей Белов рассказал об открытии новой больницы
Глава Чусовского городского округа Сергей Белов рассказал об открытии новой больницы Фото:

В городе Чусовой (Пермский край) сотоялось открытие новой поликлиники для взрослых. К новой поликлинике будет прикреплено порядка 47 тысяч жителей. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

«Сегодня знаменательный день для Чусовского округа — мы официально открываем новую современную поликлинику! Это не просто красивое здание, это, в первую очередь, забота о здоровье каждого жителя. На событии присутствовал министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень», — поделился Белов в своем telegram-канале.

В новой пятиэтажной больнице разместились кабинеты терапевтов, узких специалистов и дневной стационар. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Чусовой (Пермский край) сотоялось открытие новой поликлиники для взрослых. К новой поликлинике будет прикреплено порядка 47 тысяч жителей. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов. «Сегодня знаменательный день для Чусовского округа — мы официально открываем новую современную поликлинику! Это не просто красивое здание, это, в первую очередь, забота о здоровье каждого жителя. На событии присутствовал министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень», — поделился Белов в своем telegram-канале. В новой пятиэтажной больнице разместились кабинеты терапевтов, узких специалистов и дневной стационар. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...