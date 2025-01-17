17 января 2025

Пермяк заплатит за нелегальную расклейку объявлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Правила благоустройства запрещают размещать объявления на остановках
Правила благоустройства запрещают размещать объявления на остановках Фото:

На улицах Перми задержали расклейщика незаконных объявлений. Они снижают визуальную привлекательности города, заставляя его выглядеть запущенным и неряшливым. Нарушителя выявили во время тематического рейда, рассказали в мэрии. 

«Утром 17 января сотрудники административно-технической инспекции Перми проводили рейд по выявлению незаконной расклейки рекламы. На улице Маршала Рыбалко, 38 инспекторы увидели очередного расклейщика, который наносил рекламу в неположенном месте — на остановку общественного транспорта „Астраханская“, — сообщается на сайте администрации Перми. 

Такие рейды проходят при поддержке полиции и Росгвардии: в случае необходимости при задержании расклейщиков инспекторы вызывают подмогу. В 2025 году это первый случай задержания расклейщика. 

Уточняется, что за расклейку объявлений в неподходящих местах предусмотрен штраф: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Также жители Перми могут получить 15 тысяч рублей за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасадах зданий.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что сотрудники пермской мэрии выявили 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий, допущенных управляющими организациями. Во дворах не чистили снег и лед, не сбивали сосульки с крыш. 

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На улицах Перми задержали расклейщика незаконных объявлений. Они снижают визуальную привлекательности города, заставляя его выглядеть запущенным и неряшливым. Нарушителя выявили во время тематического рейда, рассказали в мэрии.  «Утром 17 января сотрудники административно-технической инспекции Перми проводили рейд по выявлению незаконной расклейки рекламы. На улице Маршала Рыбалко, 38 инспекторы увидели очередного расклейщика, который наносил рекламу в неположенном месте — на остановку общественного транспорта „Астраханская“, — сообщается на сайте администрации Перми.  Такие рейды проходят при поддержке полиции и Росгвардии: в случае необходимости при задержании расклейщиков инспекторы вызывают подмогу. В 2025 году это первый случай задержания расклейщика.  Уточняется, что за расклейку объявлений в неподходящих местах предусмотрен штраф: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Также жители Перми могут получить 15 тысяч рублей за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасадах зданий. Ранее URA.RU рассказывало о том, что сотрудники пермской мэрии выявили 850 нарушений в зимнем содержании придомовых территорий, допущенных управляющими организациями. Во дворах не чистили снег и лед, не сбивали сосульки с крыш. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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