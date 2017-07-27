Стали известны имена новых руководителей югорских департаментов социальной сферы. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала указ об их назначениях. Департамент образования и молодежной политики возглавил Алексей Дренин, а руководителем департамента социального развития стала Светлана Давиденко. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе правительства.
Имена новоиспеченных чиновников «URA.RU» уже сообщало ранее, со ссылкой на источник в правительстве.
Чиновники прошли отбор, проходящий в несколько этапов с привлечением экспертов, общественности и трудовых коллективов. Подбор новых глав департаментов состоялся после увольнения их предшественников, экс-руководителей департаментов Любови Ковешниковой и Марии Краско.