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14:14  27 июля 2017 0

Прогноз «URA.RU» сбылся! Комарова произвела перестановки в правительстве

Комарова. Сургут, комарова наталья в очках
Губернатор подписала указ о назначении новых чиновниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стали известны имена новых руководителей югорских департаментов социальной сферы. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала указ об их назначениях. Департамент образования и молодежной политики возглавил Алексей Дренин, а руководителем департамента социального развития стала Светлана Давиденко. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе правительства.

Имена новоиспеченных чиновников «URA.RU» уже сообщало ранее, со ссылкой на источник в правительстве.

Чиновники прошли отбор, проходящий в несколько этапов с привлечением экспертов, общественности и трудовых коллективов. Подбор новых глав департаментов состоялся после увольнения их предшественников, экс-руководителей департаментов Любови Ковешниковой и Марии Краско.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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