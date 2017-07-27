14:43 27 июля 2017 2

Молодой человек перестал выходить на связь с семьей после увольнения из части Фото: страница во "ВКонтакте" Гузели Сагитовой

28-летний мужчина, закончивший службу по контракту, исчез в уральской столице. Его родственники обратились в полицию.

Уроженец города Учалы в Башкирии 28-летний Динис Буляков 4 июля покинул территорию части, где служил, и с тех пор о нем нет достоверной информации.

«В июне Динис приезжал домой к родителям, а потом за ним заехали два друга-сослуживца и они вместе поехали в часть. У Диниса кончился срок контракта, и он поехал в Екатеринбург оформлять документы об увольнении. Сергей, это один из тех двух его друзей, что приезжали к нам, говорит, что Динис все оформил и последний раз на территории части его видели 4 июля», — рассказала «URA.RU» сестра пропавшего Гузель Сагитова.

Позже тот же Сергей рассказал ей, что Диниса якобы видели в кафе «Милана» в Чебаркуле. Туда немедленно выехали родители пропавшего, но в кафе отказались показать запись с камеры наблюдения. Родители Диниса написали заявление об исчезновении сына в полицию в городе Учалы.

«Мы везде в соцсетях дали объявления о пропаже Диниса. На днях откликнулась девушка из Екатеринбурга. Она сказала, что видела человека, похожего на моего брата, он спросил у нее, как пройти на улицу Технологическую, 10», — добавила Гузель Сагитова.

Известно, что по указанному адресу находится Пункт отбора на военную службу по контракту Министерства обороны РФ. В указанном пункте «URA.RU» на вопрос о Булякове не ответили. Можно лишь предположить, что молодой человек завербовался на службу по контракту в Сирию и по какой-то причине пока решил не сообщать об этом родным.