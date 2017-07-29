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29 июля 2017
12:59  29 июля 2017 0

Марию Гайдар могут лишить украинского гражданства вслед за Саакашвили

Гражданский форум. 22 ноября 2014г. Москва , Гайдар Мария
Мария Гайдар может остаться без украинского паспортаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Отказавшейся от российского паспорта и получившей гражданство Украины Марии Гайдар пророчат повторение судьбы Михаила Саакашвили. В соцсетях говорят о том, что раз Гайдар была советником грузино-украинского политика, то ее тоже могут в любой момент лишить украинского гражданства.

«В свете последних событий, а как там поживает гражданство Маши Гайдар? Она уже отказалась от российского паспорта?.. Как там Мария Гайдар? На низком старте?.. Маше Гайдар надо бы поднапрячься чутка. Повязать георгиевскую ленточку, спеть песню о родимой Москве-столице…», — обеспокоены подписчики в Twitter.

Как пишет информагентство Nation News, больше всего на лишении Гайдар гражданства настаивают украинские националисты, так как считают, что даже при наличии украинского паспорта она все равно остается представителем России.

Мария Гайдар, напомним, отказалась от российского гражданства в сентябре 2016 года. Заявление она написала в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. В августе 2015 года украинский паспорт Гайдар вручил лично президент Украины Петр Порошенко.

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля. Погранслужба обещала не пускать опального политика в страну. Сам Саакашвили заявил, что президент Украины Пётр Порошенко угрожал ему во время их последней встречи, состоявшейся в мае на Мальте на съезде Европейской народной партии, напоминает RT. Экс-губернатор Одесской области заметил, что в настоящее время находится в Нью-Йорке.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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