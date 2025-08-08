Мужчина рассказал о симптоме смертельной болезни, который он пропустил

The Daily Mail: головокружение является симптомом миокардита
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэтт Улимер считал головокружение симптомом переутомления, сообщили СМИ
Мэтт Улимер считал головокружение симптомом переутомления, сообщили СМИ Фото:

Головокружение было симптомом миокардита. Его пропустил 28-летний Мэтт Уллмер, который вел спортивный образ жизни. Он увлекался бегом и ездой на велосипеде, когда почувствовал симптом.

«Поначалу это случалось только тогда, когда я бежал, а не ездил на велосипеде. Внезапно я начинаю чувствовать себя неуверенно, и мне приходится останавливаться и прислоняться к стене или дереву», — поделился Уллмер The Daily Mail. Изначально он сослался на переутомление.

Когда Уллмер посетил больницу, то врач заявил, что он здоров и отпустил. Спустя некоторое время спортсмен упал во время езды на велосипеде с друзьями. В больнице ему поставили диагноз — миокардит. В связи с ним и произошла остановка сердца.

Данная болезнь включает такие симптомы как: боль, дискомфорт в груди, одышка, необычная усталость, учащенное сердцебиение. Также наблюдается и головокружение. В большинстве случаев врачи не замечают признаков летального исхода.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Головокружение было симптомом миокардита. Его пропустил 28-летний Мэтт Уллмер, который вел спортивный образ жизни. Он увлекался бегом и ездой на велосипеде, когда почувствовал симптом. «Поначалу это случалось только тогда, когда я бежал, а не ездил на велосипеде. Внезапно я начинаю чувствовать себя неуверенно , и мне приходится останавливаться и прислоняться к стене или дереву», — поделился Уллмер The Daily Mail. Изначально он сослался на переутомление. Когда Уллмер посетил больницу, то врач заявил, что он здоров и отпустил. Спустя некоторое время спортсмен упал во время езды на велосипеде с друзьями. В больнице ему поставили диагноз — миокардит. В связи с ним и произошла остановка сердца. Данная болезнь включает такие симптомы как: боль, дискомфорт в груди, одышка, необычная усталость, учащенное сердцебиение. Также наблюдается и головокружение. В большинстве случаев врачи не замечают признаков летального исхода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...