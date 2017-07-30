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30 июля 2017
29 июля 2017
03:31  30 июля 2017 0

США потратили 22 миллиона долларов на военный центр под Львовом

Вооруженные силы Украины получили внушительную поддержку из ВашингтонаФОТО: pravda.ru

США выделили 22 миллиона долларов на поддержку военного учебного центра в Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В учебном центре, что в Яворове, в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 $ млн», — цитирует заявление ведомства телеканал RT.

В Минобороны отметили, что украинские военные нашли «полное взаимопонимание» с западными инструкторами, которые участвуют в разработке методических материалов и следят за техническим оснащением армии.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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