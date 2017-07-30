США потратили 22 миллиона долларов на военный центр под Львовом

США выделили 22 миллиона долларов на поддержку военного учебного центра в Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«В учебном центре, что в Яворове, в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 $ млн», — цитирует заявление ведомства телеканал RT.
В Минобороны отметили, что украинские военные нашли «полное взаимопонимание» с западными инструкторами, которые участвуют в разработке методических материалов и следят за техническим оснащением армии.