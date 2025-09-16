На федеральной территории Сириус объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает глава администрации округа Дмитрий Плишкин.
«Существует угроза атаки БПЛА», — написал Плишкин в Telegram. Он подчеркнул, что все силы и средства готовы к отражению опасности. Жителей и гостей округа просят сохранять спокойствие, не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении.
Сириус — поселок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. Поселок образован в 2020 году.
Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин также попросил жителей сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности.
Обновлено в 08:25:
В Сириусе объявлен отбой опасности. Однако жителей просят сохранять бдительность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.