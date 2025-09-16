В Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА

Служба новостей «URA.RU»
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

На федеральной территории Сириус объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает глава администрации округа Дмитрий Плишкин.

«Существует угроза атаки БПЛА», — написал Плишкин в Telegram. Он подчеркнул, что все силы и средства готовы к отражению опасности. Жителей и гостей округа просят сохранять спокойствие, не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении.

Сириус — поселок городского типа в Краснодарском крае, первая в России федеральная территория. Поселок образован в 2020 году.

Ранее угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи. Мэр города Андрей Прошунин также попросил жителей сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности.

Обновлено в 08:25: 

В Сириусе объявлен отбой опасности. Однако жителей просят сохранять бдительность.

