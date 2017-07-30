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30 июля 2017
14:02  30 июля 2017 0

В Германии расстреляли посетителей дискотеки. Есть погибшие и раненые

Ural Music Night. Маккерони, главпочтамт, оперный, Свитер, Тревелерс, Октябрьская площадь. Екатеринбург, танцы, дискотека, ночной клуб, отрыв, танцпол
Стрелок открыл огонь по людям, которые пришли на дискотеку (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночном клубе немецкого города Констанц на юге страны произошла стрельба. В результате инцидента, по данным полиции, есть погибшие и раненые.

Инцидент произошел в 4:30 утра по местному времени. Стрелявшим оказался 34-летний мужчина. В ходе перестрелки с полицией он получил ранение и был госпитализирован, однако позже скончался в больнице, сообщает RT.

По последним данным, в результате стрельбы в клубе погиб один из посетителей клуба, трое получили серьезные ранения.

В настоящее время полиция выясняет, были ли у преступника сообщники. Его мотивы пока неизвестны.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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