В ночном клубе немецкого города Констанц на юге страны произошла стрельба. В результате инцидента, по данным полиции, есть погибшие и раненые.
Инцидент произошел в 4:30 утра по местному времени. Стрелявшим оказался 34-летний мужчина. В ходе перестрелки с полицией он получил ранение и был госпитализирован, однако позже скончался в больнице, сообщает RT.
По последним данным, в результате стрельбы в клубе погиб один из посетителей клуба, трое получили серьезные ранения.
В настоящее время полиция выясняет, были ли у преступника сообщники. Его мотивы пока неизвестны.