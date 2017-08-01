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Главные новости Свердловской области
10:12  01 августа 2017 0

У Куйвашева намечается важное событие: в знаковом месте объявлен сбор доверенных лиц

Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, куйвашев евгений
Куйвашев вступает в кампанию уже на этой неделеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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До фактического старта избирательной кампании в Свердловской области осталось чуть больше суток. 3 августа врио главы региона Евгений Куйвашев получит удостоверение кандидата. Правда, в предвыборный отпуск он уйдет чуть позже, но с этого момента у него появляются права как у кандидата в губернаторы.

Как рассказал «URA.RU» источник в резиденции губернатора, сразу после получения удостоверения кандидата Евгений Куйвашев намерен провести встречу со своим общественным штабом. Для этого объявлен сбор всех доверенных лиц, кто будет представлять его в ходе кампании. Сбор пройдет в Ельцин Центре, так что для встречи с наиболее уважаемыми уральцами главе региона понадобится просто перейти дорогу.

Кроме того, 3 августа, до получения удостоверения кандидата, врио губернатора проведет заседание правительства области.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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