У Куйвашева намечается важное событие: в знаковом месте объявлен сбор доверенных лиц

До фактического старта избирательной кампании в Свердловской области осталось чуть больше суток. 3 августа врио главы региона Евгений Куйвашев получит удостоверение кандидата. Правда, в предвыборный отпуск он уйдет чуть позже, но с этого момента у него появляются права как у кандидата в губернаторы.
Как рассказал «URA.RU» источник в резиденции губернатора, сразу после получения удостоверения кандидата Евгений Куйвашев намерен провести встречу со своим общественным штабом. Для этого объявлен сбор всех доверенных лиц, кто будет представлять его в ходе кампании. Сбор пройдет в Ельцин Центре, так что для встречи с наиболее уважаемыми уральцами главе региона понадобится просто перейти дорогу.
Кроме того, 3 августа, до получения удостоверения кандидата, врио губернатора проведет заседание правительства области.