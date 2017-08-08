Украинский «Нафтогаз» намерен увеличить требования к «Газпрому» с 13 до 15 миллиардов долларов по иску о транзитном контракте, сообщает «Федеральное агентство новостей».
«По транзитному контракту мы ждём решения по нашим искам. Наши исковые требования более 13 $ млрд — это те, которые мы уже выставили. А мы ещё выставим более чем на 5 $ млрд», — заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Судебное разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» началось в 2014 году. Российская компания обратилась в арбитражный суд Стокгольма, чтобы добиться выплаты украинской стороной штрафов за недобор топлива и другие нарушенные обязательства. Общая сумма иска составила 37 миллиардов долларов. В ответ на это «Нафтогаз» подал встречный иск, в котором потребовал изменения цен на топливо и возмещение переплат за предыдущие сделки, напоминает «Лента.ру».
Окончательное решение по искам двух компаний должно быть вынесено стокогольмским арбитражом не позднее 30 ноября 2017 года.