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08 августа 2017
07 августа 2017
02:35  08 августа 2017 0

«Нафтогаз Украины» увеличит исковые требования к «Газпрому» на 5 миллиардов долларов

Клипарты. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
Судебная тяжба между компаниями идет с 2014 года.Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украинский «Нафтогаз» намерен увеличить требования к «Газпрому» с 13 до 15 миллиардов долларов по иску о транзитном контракте, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«По транзитному контракту мы ждём решения по нашим искам. Наши исковые требования более 13 $ млрд — это те, которые мы уже выставили. А мы ещё выставим более чем на 5 $ млрд», — заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Судебное разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» началось в 2014 году. Российская компания обратилась в арбитражный суд Стокгольма, чтобы добиться выплаты украинской стороной штрафов за недобор топлива и другие нарушенные обязательства. Общая сумма иска составила 37 миллиардов долларов. В ответ на это «Нафтогаз» подал встречный иск, в котором потребовал изменения цен на топливо и возмещение переплат за предыдущие сделки, напоминает «Лента.ру».

Окончательное решение по искам двух компаний должно быть вынесено стокогольмским арбитражом не позднее 30 ноября 2017 года.

Сергей Макеев
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