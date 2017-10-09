Депутаты Североуральской гордумы выбрали нового главу городского округа. Градоначальником стал Василий Матюшенко, который до этого исполнял обязанности главы администрации. Политик вступит в должность в день публичной присяги, 11 октября, сообщается на сайте администрации Североуральска.
Матюшенко в ходе тайного голосования набрал 15 голосов. С ним за должность главы администрации боролись директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова и заместитель главы администрации Владимир Гусаков. Последний перед выборами снял свою кандидатуру, а за Скоробогатову проголосовал один депутат.