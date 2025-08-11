11 августа 2025

Певица Монеточка* накопила долги по штрафам, их взыщут принудительно

С «Монеточки»* взыскивают долги по штрафу о неисполнении обязанностей иноагента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гырдымова покинула Россию после начала спецоперации
Гырдымова покинула Россию после начала спецоперации Фото:

Судебные приставы запустили процесс принудительного взыскания долгов по штрафу в 30 тысяч рублей за уклонение от выполнения обязанностей иноагента в отношении екатеринбургской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ). Это следует из судебных материалов.

Согласно документации, Гырдымовой назначен штраф по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. В определенные сроки певица его не оплатила. По данным ТАСС, после этого приставы открыли исполнительное производство о взыскании задолженности по неоплаченному штрафу.

После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым покинула Россию. В 2022 году она родила дочь Нину, спустя два года — сына Петра. В январе 2023 года Гырдымова попала в реестр иностранных агентов. Недвижимость в Москве певица продала, сейчас она ездит с гастролями по западным странам. В декабре 2024 года певицу номинировали на Нобелевскую премию мира.

*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы запустили процесс принудительного взыскания долгов по штрафу в 30 тысяч рублей за уклонение от выполнения обязанностей иноагента в отношении екатеринбургской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ). Это следует из судебных материалов. Согласно документации, Гырдымовой назначен штраф по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. В определенные сроки певица его не оплатила. По данным ТАСС, после этого приставы открыли исполнительное производство о взыскании задолженности по неоплаченному штрафу. После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым покинула Россию. В 2022 году она родила дочь Нину, спустя два года — сына Петра. В январе 2023 года Гырдымова попала в реестр иностранных агентов. Недвижимость в Москве певица продала, сейчас она ездит с гастролями по западным странам. В декабре 2024 года певицу номинировали на Нобелевскую премию мира. *Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...