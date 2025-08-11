Певица Монеточка* накопила долги по штрафам, их взыщут принудительно

Судебные приставы запустили процесс принудительного взыскания долгов по штрафу в 30 тысяч рублей за уклонение от выполнения обязанностей иноагента в отношении екатеринбургской певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ). Это следует из судебных материалов.
Согласно документации, Гырдымовой назначен штраф по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. В определенные сроки певица его не оплатила. По данным ТАСС, после этого приставы открыли исполнительное производство о взыскании задолженности по неоплаченному штрафу.
После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым покинула Россию. В 2022 году она родила дочь Нину, спустя два года — сына Петра. В январе 2023 года Гырдымова попала в реестр иностранных агентов. Недвижимость в Москве певица продала, сейчас она ездит с гастролями по западным странам. В декабре 2024 года певицу номинировали на Нобелевскую премию мира.
*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
