В Свердловской области резко упали цены на китайские машины

В Свердловской области стремительно падают цены на китайские автомобили с пробегом. Так, за последний месяц заметнее всего подешевели JAC J7, Chery Bonus и Chery Tiggo, рассказали URA.RU в «Авто.ру Оценке».
«Самое заметное падение средней стоимости в регионе отмечено у JAC J7: на 9,8%, до 1,25 миллиона рублей. Также в тройку моделей вошли Chery Bonus (-9,2%, до 270 тысяч рублей) и Chery Tiggo (также на 8,6%, до 572 тысячи рублей)», — пояснили там.
По итогам июля 2025-го средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в регионе составила 1,61 млн рублей. Эксперты отмечают, что в числе ключевых причин снижения цены остаются избыточное предложение и продолжающийся сдвиг спроса.
Снижение цен на китайские авто фиксируется с весны. Так, средняя стоимость новых экземпляров по итогам мая составила 2,5 миллиона рублей.
