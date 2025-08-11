11 августа 2025

Застройщики поборолись за землю в Екатеринбурге — ее цена выросла почти в 100 раз

В Екатеринбурге на Эльмаше за 51,4 млн рублей продали землю под застройку
Победителю аукциона предстоит снести 16 зданий
Победителю аукциона предстоит снести 16 зданий Фото:

Администрация Екатеринбурга определила застройщика, который освоит участок в границах улиц Бабушкина, Корепина и Стачек (Эльмаш) по программе комплексного развития территорий. В ходе аукциона стоимость территории выросла в 94 раза — ее продали за более чем 51,4 миллиона рублей.

В торгах участвовали три компании: «Екатнеострой», «Ривьера-Инвест-Екб» и «Специализированный застройщик „Жилой комплекс „Дом на Первомайской“. Участок достался последней компании, которая предложила 51457589,44 рубля. Аукцион начинался с 543,7 тысячи рублей с шагом в 27,2 тысячи рублей.

На выкупленной территории находятся 16 двухэтажных домов 1940—1950 годов постройки, которые застройщик обязан снести. В некоторых из них есть бункеры — для них будущему инвестору придется найти новые места. На новом участке возведут 138 тысяч квадратных метров жилья.

