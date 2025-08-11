11 августа 2025

Новый молодежный кластер готовят к открытию в центре Екатеринбурга. Фото

У молодежного кластера «Салют» в Екатеринбурге появилась вывеска
Открыть «Салют» планируют в День города
В центре Екатеринбурга бывший кинотеатр «Салют» готовят к открытию, теперь там появится молодежный кластер. Фото с URA.RU поделился читатель. 

Официальное открытие «Салюта» намечено на День города — 16 августа. По словам  директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, на площадке можно будет проводить мастер-классы, организовывать кружки, секции и встречаться с единомышленниками. 

Инициаторами трансформации «Салюта» стали правительство региона и администрация города. Власти решили передать здание СОФПП, который и будет реализовывать данный проект.

В начале июня URA.RU рассказывало, что преобразование бывшего кинотеатра в молодежный кластер стартовало. Площадка будет предназначена для проведения образовательных программ, творческих и культурных мероприятий.

