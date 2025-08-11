В центре Екатеринбурга бывший кинотеатр «Салют» готовят к открытию, теперь там появится молодежный кластер. Фото с URA.RU поделился читатель.
Официальное открытие «Салюта» намечено на День города — 16 августа. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, на площадке можно будет проводить мастер-классы, организовывать кружки, секции и встречаться с единомышленниками.
Инициаторами трансформации «Салюта» стали правительство региона и администрация города. Власти решили передать здание СОФПП, который и будет реализовывать данный проект.
В начале июня URA.RU рассказывало, что преобразование бывшего кинотеатра в молодежный кластер стартовало. Площадка будет предназначена для проведения образовательных программ, творческих и культурных мероприятий.
