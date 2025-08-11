В Екатеринбург летит мегапопулярная писательница с миллионными тиражами

Писательница Ася Лавринович стала хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 22 по 24 августа. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Ася Лавринович — автор популярных young adult романов о любви, которые покорили миллионы читателей реалистичными сюжетами и яркими героями. Согласно топу „Книжной палаты“, она входит в число наиболее издаваемых авторов в 2024 году. Совокупный тираж ее книг превысил 1 миллион экземпляров», — поделились представители фестиваля.
Лавринович известна подростковыми романами «Нелюбовь сероглазого короля», «Мой первый круиз» и «За одним зайцем». 24 августа на «Красной строке» писательница представит роман «Мой первый круиз».
Также на фестивале с поклонниками встретятся Дарья Донцова, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин. Также в программе — книжная ярмарка, концерты и лекции. В этом году организаторы планируют собрать более 63 000 посетителей.
