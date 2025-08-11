Главе свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение бывшему начальнику свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД РФ Александру Луканину. Теперь ему вменяют четыре статьи УК РФ, следует из картотеки районного суда Екатеринбурга.
О задержании Луканина стало известно 23 мая 2024 года. По неофициальным данным, его задержанием занимались сотрудники ФСБ. После этого суд поместил Луканина под стражу.
Ему вменяют статьи о превышении должностных полномочий (286 УК РФ), мошенничество (159 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств (174.1 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (285 УК РФ). Вместе с отставным офицером под суд попала предприниматель Олеся Павлюк. Ее ООО "УМЦ" оказывает услуги в области права и ранее находилось в одном здании, что и ПВС.
Ее обвиняют в трех преступлениях. Скоро суд приступил к рассмотрению уголовного дела.
