11 августа 2025

Главе свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД ужесточили обвинение

Скоро суд начнет рассматривать уголовное дело
Скоро суд начнет рассматривать уголовное дело

Следствие ужесточило обвинение бывшему начальнику свердловского филиала паспортно-визового сервиса (ПВС) МВД РФ Александру Луканину. Теперь ему вменяют четыре статьи УК РФ, следует из картотеки районного суда Екатеринбурга.

О задержании Луканина стало известно 23 мая 2024 года. По неофициальным данным, его задержанием занимались сотрудники ФСБ. После этого суд поместил Луканина под стражу.

Ему вменяют статьи о превышении должностных полномочий (286 УК РФ), мошенничество (159 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств (174.1 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (285 УК РФ). Вместе с отставным офицером под суд попала предприниматель Олеся Павлюк. Ее ООО "УМЦ" оказывает услуги в области права и ранее находилось в одном здании, что и ПВС.

Ее обвиняют в трех преступлениях. Скоро суд приступил к рассмотрению уголовного дела.

