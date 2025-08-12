Арестованного свердловского топ-чиновника отпустили на СВО

Бывшего начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексея Харламова, находившегося в СИЗО по обвинению в получении взятки, отпустили в зону спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Последний раз меру пресечения в виде заключения под стражу продлевали в апреле. После этого он ушел на СВО», — сказал собеседник.
Харламова задержали в конце января 2025-го. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
