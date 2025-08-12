Арестованного свердловского топ-чиновника отпустили на СВО

Арестованный экс-глава управления ЖКХ Верхней Пышмы Харламов ушел на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Харламов уже уехал в зону спецоперации (архивное фото)
Алексей Харламов уже уехал в зону спецоперации (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывшего начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексея Харламова, находившегося в СИЗО по обвинению в получении взятки, отпустили в зону спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Последний раз меру пресечения в виде заключения под стражу продлевали в апреле. После этого он ушел на СВО», — сказал собеседник.

Харламова задержали в конце января 2025-го. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексея Харламова, находившегося в СИЗО по обвинению в получении взятки, отпустили в зону спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Последний раз меру пресечения в виде заключения под стражу продлевали в апреле. После этого он ушел на СВО», — сказал собеседник. Харламова задержали в конце января 2025-го. По некоторым данным, его арест может быть связан с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ по регионе Николая Смирнова, которого обвиняют в коррупции. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...