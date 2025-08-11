Полицейские забрали детей из семьи после падения трехлетней девочки с шестого этажа на улице Родонитовой в Екатеринбурге. Сотрудники ПДН установили, что дети проживают в плохих условиях, сказали URA.RU в пресс-службе городского УМВД РФ.
«Пострадавшая девочка в больнице в тяжелом состоянии. Еще троих детей полицейские изъяли по социальным показаниям и поместили в медучреждение», — сообщили в ведомстве.
По данным полиции, в момент ЧП дети находились дома с бабушкой. Она ушла готовить обед на кухню и не заметила, как девочка выпала наружу. Очевидцы вызвали скорую помощь. Позже домой вернулись родители.
«Мать пострадавшей имела признаки алкогольного опьянения, она пояснила, что ездила навестить родных, а ее супруг находился на работе. Кроме того, в доме сотрудники ПДН выявили беспорядок и антисанитарию», — добавили в полиции.
Против родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее семья на учете не состояла.
«Полиция Екатеринбурга вновь призывает родителей несовершеннолетних непрерывно контролировать своих детей, не допускать их нахождение возле открытых окон, а также иметь на окнах запирающие устройства», — заключили в ведомстве. Все новости по теме агентство собирает в этом сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!