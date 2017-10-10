Минобороны РФ: США имитируют борьбу с ИГ в Сирии и в Ираке

У Минобороны РФ возникли вопросы к западной коалиции во главе с Соединенными Штатамив связи с усилившейся поддержкой террористических отрядов ИГ с территории Ирака.
«Продолжающаяся подпитка террористов из Ирака вызывает серьёзные вопросы к целям операций против террористов, проводимых в регионе авиацией США и так называемой международной коалицией», — заявил официальный представитель российского военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков. Такое положение дел позволяет подозревать Запад в «имитации» борьбы с ИГ и перенаправлении террористов против российских и сирийских военных, пишет «Федеральное агентство новостей».
В западной части Ирака, откуда в Сирию перебираются боевики, продолжает расти территория, подконтрольная запрещенной в России террористической организации ИГ, передает RT.
Также в Минобороны подчеркнули, что в последние дни западная коалиция во главе с США резко снизила интенсивность ударов по позициям боевиков в Ираке, сообщает агентство Nation News.