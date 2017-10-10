{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
12:44  10 октября 2017 0

Минобороны РФ: США имитируют борьбу с ИГ в Сирии и в Ираке

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, Сирия, Дамаск
ИГ захватывает новые территорииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

У Минобороны РФ возникли вопросы к западной коалиции во главе с Соединенными Штатамив связи с усилившейся поддержкой террористических отрядов ИГ с территории Ирака.

«Продолжающаяся подпитка террористов из Ирака вызывает серьёзные вопросы к целям операций против террористов, проводимых в регионе авиацией США и так называемой международной коалицией», — заявил официальный представитель российского военного ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков. Такое положение дел позволяет подозревать Запад в «имитации» борьбы с ИГ и перенаправлении террористов против российских и сирийских военных, пишет «Федеральное агентство новостей».

В западной части Ирака, откуда в Сирию перебираются боевики, продолжает расти территория, подконтрольная запрещенной в России террористической организации ИГ, передает RT.

Также в Минобороны подчеркнули, что в последние дни западная коалиция во главе с США резко снизила интенсивность ударов по позициям боевиков в Ираке, сообщает агентство Nation News.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров