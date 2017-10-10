Путин считает криптовалюты рискованным бизнесом

20:43 10 октября 2017 2

Риск в использовании криптовалют связан с тем, что их выпускает «неограниченный круг анонимных субъектов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Использование криптовалют сопряжено с серьезными рисками — в том числе, связанными с отмыванием капиталов, уходом от налогов, финансированием терроризма и распространением мошеннических схем. Об этом на совещании в Сочи заявил президент России Владимир Путин. Встреча, участниками которой стали министр финансов Антон Силуанов, помощник главы государства Андрей Белоусов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководство группы Qiwi, была посвящена криптовалютам и технологии блокчейн, сообщает портал «Экономика сегодня».

По слова президента, риск в использовании криптовалют связан с тем, что их выпускает «неограниченный круг анонимных субъектов». Покупатели могут быть вовлечены в противоправную деятельность против их воли или по незнанию. Еще один момент — по криптовалютам не существует обеспечения. Поэтому важно создать механизмы регулирования обращения криптовалют, но при этом без лишних барьеров. На совещании пока не принято каких-либо конкретных решений, однако прозвучали слова о создании условий «для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы».

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос использования криптовалют впервые вынесен на публичное обсуждение.