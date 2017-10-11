Астрономы и любители с нетерпением готовятся к наблюдению за астероидом 2012 ТС4, который пролетит всего в 44880 километрах от Земли. Это очень маленькая дистанция. Для сравнения: расстояние от земли до Луны составляет 384403 километра. Небесное тело максимально сблизится с нашей планетой через несколько часов, в 7:42 по уральскому времени, 12 октября.
Как ранее сообщало «URA.RU», ТС4 несется к Земле со скоростью 27540 километров в час.
«Астероид имеет в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли», — рассказали «URA.RU» на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.
Если все прежние небесные тела, которые регулярно пролетают мимо нашей планеты, были действительно лишь потенциально опасны, то 2012 ТС4 может представлять реальную угрозу. Все потенциально опасные астероиды пролетают на расстоянии миллионов километров, а небесное тело, которое появится возле Земли 12 октября, пролетит всего в 44880 километрах от планеты. В предыдущий раз ТС4 пролетел мимо Земли в 2012 году. Тогда он был вдвое дальше, на расстоянии 94800 километров от планеты. Астероид 2012 TC4 является удлиненным и быстровращающимся объектом.
Ученые строят гипотезы, что может произойти, если вдруг ТС4 долетит до земли. Для сравнения приводят в пример челябинский метеорит, упавший в 2013 году. Его диаметр равнялся 19 метрам. Тогда пострадало до полутора тысяч человек, а ударная волна повредила до 7000 зданий в городе.
По данным астрономов, в случае чистого неба астероид ТС4 можно будет наблюдать в любительские телескопы и даже через бинокли, имеющие большое приближение.