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11 октября 2017
13:29  11 октября 2017 1

Четырех украинцев заочно арестовали за нападения на консульства и надругательство над флагом России

Последствия пожара в кино-концертном театре
В СКР заочно арестовали четверых украинцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

За нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве и Львове заочно арестованы четверо граждан Украины. Как заявил представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в числе заочно арестованных оказался депутат Верховной рады Владимир Парасюк.

Российские следователи установили, что трое граждан Украины в 2014 году напали на посольство РФ в Киеве с целью намеренно испортить имущество российской дипломатической миссии. Их личности удалось установить, это Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В марте минувшего года, по данным СКР, к нападению на генеральное консульство России во Львове и надругательству над государственным флагом России оказался причастен депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Парасюк. В отношении него также приято решение о заочном аресте, уточняет информагентство Nation News. «Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СКР.

Как пишет телеканал 360, в СКР отметили, что украинские следственные органы проводят собственное расследование, но они пока не нашли ни одного подозреваемого.

Нина Калинина
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