В Белом доме назвали причину, по которой Зеленский не хочет мира

Белый дом: Зеленский хочет продолжать войну ради удержания власти
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В Белом доме сделали заявление про Зеленского
В Белом доме сделали заявление про Зеленского Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не проявляет мотивации к заключению мирного соглашения. Это воспринимается как желание продолжить конфликт ради удержания власти, заявили в Белом доме. 

«У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти. Если он будет баллотироваться на выборах — он там очень непопулярен, несмотря на то, что говорят фальшивые опросы USAID, — то он окажется уязвим для возмездия со стороны своих политических оппонентов. Ему нужна эта война», — цитирует РИА Новости советника президента США по науке и технологиям, миллиардера Дэвида Сакса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта. Это мнение находит отклик и в заявлениях представителей Белого дома, указывающих на отсутствие мотивации у Зеленского заключить мирное соглашение.

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Президент Украины Владимир Зеленский не проявляет мотивации к заключению мирного соглашения. Это воспринимается как желание продолжить конфликт ради удержания власти, заявили в Белом доме.  «У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти. Если он будет баллотироваться на выборах — он там очень непопулярен, несмотря на то, что говорят фальшивые опросы USAID, — то он окажется уязвим для возмездия со стороны своих политических оппонентов. Ему нужна эта война», — цитирует РИА Новости советника президента США по науке и технологиям, миллиардера Дэвида Сакса. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта. Это мнение находит отклик и в заявлениях представителей Белого дома, указывающих на отсутствие мотивации у Зеленского заключить мирное соглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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