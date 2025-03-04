Президент Украины Владимир Зеленский не проявляет мотивации к заключению мирного соглашения. Это воспринимается как желание продолжить конфликт ради удержания власти, заявили в Белом доме.
«У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти. Если он будет баллотироваться на выборах — он там очень непопулярен, несмотря на то, что говорят фальшивые опросы USAID, — то он окажется уязвим для возмездия со стороны своих политических оппонентов. Ему нужна эта война», — цитирует РИА Новости советника президента США по науке и технологиям, миллиардера Дэвида Сакса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта. Это мнение находит отклик и в заявлениях представителей Белого дома, указывающих на отсутствие мотивации у Зеленского заключить мирное соглашение.
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