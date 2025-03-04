Белый дом: Киев проигрывает конфликт на Украине

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ВСУ теряют сотни тысяч человек
ВСУ теряют сотни тысяч человек Фото:

Украина проигрывает в конфликте и теряет сотни тысяч человек. Об этом заявил представитель американской администрации, миллиардер Дэвид Сакс. 

«Киев проигрывает в конфликте на Украине, теряя сотни тысяч человек», — пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом. В этом же заявлении Сакс отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирного соглашения. 

Сакс не впервые критикует позицию Зеленского и указывает на проигрыш Украины в конфликте, а Роберт Кеннеди-младший призывает к прекращению военных действий и критикует продолжающееся финансирование конфликта со стороны США. По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине.

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Украина проигрывает в конфликте и теряет сотни тысяч человек. Об этом заявил представитель американской администрации, миллиардер Дэвид Сакс.  «Киев проигрывает в конфликте на Украине, теряя сотни тысяч человек», — пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом. В этом же заявлении Сакс отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирного соглашения.  Сакс не впервые критикует позицию Зеленского и указывает на проигрыш Украины в конфликте, а Роберт Кеннеди-младший призывает к прекращению военных действий и критикует продолжающееся финансирование конфликта со стороны США. По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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