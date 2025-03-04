Белый дом: Киев проигрывает конфликт на Украине

Украина проигрывает в конфликте и теряет сотни тысяч человек. Об этом заявил представитель американской администрации, миллиардер Дэвид Сакс.
«Киев проигрывает в конфликте на Украине, теряя сотни тысяч человек», — пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом. В этом же заявлении Сакс отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирного соглашения.
Сакс не впервые критикует позицию Зеленского и указывает на проигрыш Украины в конфликте, а Роберт Кеннеди-младший призывает к прекращению военных действий и критикует продолжающееся финансирование конфликта со стороны США. По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке всей военной помощи Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.