Франция решила подставить Россию ради Украины

Франция выдвинула предложение европейским странам о конфискации замороженных российских активов в случае нарушения страной установленного режима прекращения огня на Украине. Такой сценарий предлагают использовать в качестве гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.
«В Париже хотят использовать угрозу конфискации активов РФ как гарантию безопасности для властей в Киеве. Европейские государства хотят использовать заблокированные активы как „рычаг давления“ на Москву», — сообщает FT.
Издание сообщило, что данная инициатива нашла «теплый отклик» у европейских союзников Франции. Однако до достижения согласия по этому вопросу сторонам еще предстоит преодолеть значительные разногласия.
Как ранее писало URA.RU, Великобритания пытается найти легальный механизм применения замороженных российских активов, ведь использовать доходы от них проблематично. Обсуждается возможность направить их на финансирование Украины. На недавнем саммите в Лондоне страны не смогли прийти к общему знаменателю по этому вопросу, передает телеканал 360.
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