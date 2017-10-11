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11 октября 2017
15:29  11 октября 2017 0

Девушку, которая хотела покончить с собой, изнасиловали по дороге к мосту

Красноярский экономический форум 2017. Первый день. Красноярск, мост, енисей, красноярск
По дороге к мосту на девушку напал неизвестный (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Омске 10 октября неизвестный мужчина напал на местную жительницу, которая собиралась покончить жизнь самоубийством, и изнасиловал ее. Полиция уже возбудила уголовное дело и начала розыск преступника.

Девушка, как пишет телеканал «РЕН», планировала наложить на себя руки, но по дороге к мосту на улице 60-летия ВЛКСМ на нее напал неизвестный. После случившегося на том же месте ее увидел проезжавший мимо таксист.

Мужчина отговорил пострадавшую от самоубийства и отвез в отделение полиции. Известно, что у девушки есть муж и двухлетний ребенок.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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