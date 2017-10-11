Девушку, которая хотела покончить с собой, изнасиловали по дороге к мосту

В Омске 10 октября неизвестный мужчина напал на местную жительницу, которая собиралась покончить жизнь самоубийством, и изнасиловал ее. Полиция уже возбудила уголовное дело и начала розыск преступника.
Девушка, как пишет телеканал «РЕН», планировала наложить на себя руки, но по дороге к мосту на улице 60-летия ВЛКСМ на нее напал неизвестный. После случившегося на том же месте ее увидел проезжавший мимо таксист.
Мужчина отговорил пострадавшую от самоубийства и отвез в отделение полиции. Известно, что у девушки есть муж и двухлетний ребенок.