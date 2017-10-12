15:11 12 октября 2017 0

«Новый губернатор, новое правительство, новый стиль» Фото: Антон Ольшанников

Напряженная стеснительность, похоже, основная черта все еще не назначенного свердловского кабмина. Особенно заметно это стало на заседании регионального правительства в четверг, 12 октября. Вопреки сложившимся традициям оно прошло не на 15 этаже «Белого дома», а на 16-м, как это было вплоть до отставки Дениса Паслера 26 сентября 2016 года. «Просто [первый вице-губернатор Алексей] Орлов побоялся занять кресло, в котором обычно на заседании сидит губернатор», — объяснили местные «обитатели».

А вот прошедший недавно федеральную проверку и по сути согласованный на 90% директор Госжилстройнадзора Алексей Россолов в местах разбираться не стал и за совещательным столом-прямоугольником занял стул министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Тот не растерялся и сел на место находящегося в отпуске до 16 октября вице-губернатора Азата Салихова.

Робкий стиль заседания, меж тем, подчеркнули и наряды правительственных дам: в сером платье с белым и кроваво-красным узором пришла Галина Кулаченко, в сером же костюме оказалась и. о. министра культуры Светлана Учайкина, в темно-синем — и. о. министра экономики Татьяна Гладкова и в красивом черном обтягивающем платье с подбитыми золотом рукавами на заседании появилась директор департамента по молодежной политике Ольга Глацких.

— Ольга Вячеславовна, вас не узнать — всегда ходили в ярком, а сегодня все чаще в лаконичном и строгом, — поинтересовался я случившейся переменой.

— Новый губернатор, новое правительство, новый стиль, — мягко произнесла чиновница и зашла в лифт.

Работники аппарата правительства, находящиеся в пресс-центре «Белого дома», сначала обсудили Александра Высокинского. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — ввернули цитату из Пушкина зубоскалы ровно в тот момент, когда вице-губернатор внимательно рассматривал свои пальцы. После этого рассуждения аппаратчиков перекинулось на странную расстановку стульев полукругом перед двумя флагами — Свердловской области и России. Сиденья были подготовлены для брифинга Светланы Учайкиной, но арботники аппарата предложили свои версии: «Это либо следование японской традиции — там у них есть любование какой-то там луной в кимоно определенного цвета, ну или собрание общества анонимных трудоголиков».

Повестка заседания, меж тем, оказалась рекордно насыщенной — 52(!) вопроса свердловский кабмин до сих пор не рассматривал даже под председательством губернатора. Однако, обсуждение оказалось настолько стремительным, что уже через час все министры похватали свои папки и стремительно покинули зал заседаний.