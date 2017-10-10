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10 октября 2017
09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
16:01  10 октября 2017 0

Губернатор Куйвашев делегировал Орлову сакральное право — в новую пятилетку такое впервые

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, орлов алексей
Орлов впервые в эту пятилетку ненадолго сядет в кресло губернатораФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Очередное заседание правительства Свердловской области в четверг, 12 октября, пройдет без губернатора. Пребывающий вот уже вторую неделю в отпуске глава региона делегировал право председательствовать на общем собрании кабмина своему заместителю.

«Есть вопросы, которые не терпят отлагательств. В связи с этим глава региона поставил задачу провести заседание первому вице-губернатору Алексею Орлову. В ходе него будет принят ряд постановлений, которые должны оперативно вступить в действие», — заявил «URA.RU» директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов.

Отметим, что на такой смелый шаг свердловские власти решились после двух публикаций «URA.RU», в которых агентство удивлялось боязни областных чиновников при наличии соответствующих полномочий проводить заседания правительства в отсутствие губернатора.

Сейчас Алексей Орлов находится в Чехии, где проходят переговоры с участием президента Чешской Республики Милоша Земана, посла РФ в Чехии Александра Змеевского, губернатора Владимирской области Светланы Орловой и и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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