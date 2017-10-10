Очередное заседание правительства Свердловской области в четверг, 12 октября, пройдет без губернатора. Пребывающий вот уже вторую неделю в отпуске глава региона делегировал право председательствовать на общем собрании кабмина своему заместителю.
«Есть вопросы, которые не терпят отлагательств. В связи с этим глава региона поставил задачу провести заседание первому вице-губернатору Алексею Орлову. В ходе него будет принят ряд постановлений, которые должны оперативно вступить в действие», — заявил «URA.RU» директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов.
Отметим, что на такой смелый шаг свердловские власти решились после двух публикаций «URA.RU», в которых агентство удивлялось боязни областных чиновников при наличии соответствующих полномочий проводить заседания правительства в отсутствие губернатора.
Сейчас Алексей Орлов находится в Чехии, где проходят переговоры с участием президента Чешской Республики Милоша Земана, посла РФ в Чехии Александра Змеевского, губернатора Владимирской области Светланы Орловой и и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева.