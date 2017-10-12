17:35 12 октября 2017 0

В центре уральского туризма сорвали отопительный сезон Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Невьянске около трех тысяч человек замерзают в своих квартирах. Несмотря на отрицательную температуру по ночам, на нескольких улицах в городе отопительный сезон до сих пор не стартовал. Чиновники в администрации Невьянска признаются, что в ближайшее время жителям не стоит ждать тепла.

Без отопления в городе остаются 15 жилых домов и несколько социальных объектов: детский сад, школа № 4 и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Последних расселили в детский дом «Таватуй», детсадовцев определили в соседнее дошкольное учреждение, младшие классы школы перевели на домашнее обучение, а старшеклассники продолжают заниматься в холодных классах. «В квартирах даже при работающем обогревателе температура не поднимается выше 13 градусов. В выходные ожидаются заморозки, а в администрации говорят, что отопление в лучшем случае дадут в конце следующей недели», — рассказала «URA.RU» жительница одного из неотапливаемых домов по улице Чапаева.

В выходные в Невьянске ожидаются заморозки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Люди замерзают из-за капитального ремонта полукилометрового участка тепломагистрали. В июне трубопровод не выдержал гидравлические испытания на прочность. На экспертизу и конкурсные процедуры потребовалось несколько месяцев. В итоге ремонт начали только в конце сентября, когда по области повсеместно уже включали отопление. «Рабочие пришли и просто срезали трубы. Активной работы на участке сейчас не ведется», — отметили жители одного из неотапливаемых домов.

По словам главы Невьянского городского округа Александра Берчука, работы должны завершить только на следующей неделе. «Сроки определены до 20 октября», — пояснил глава. Тем не менее, чиновники не исключают задержки. Историей уже заинтересовалась прокуратура. Главе округа внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекли замглавы администрации Вячеслава Петелина.