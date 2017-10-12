{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
17:35  12 октября 2017 0

В свердловском городе замерзают три тысячи жителей, пока прокуратура разбирается с чиновниками

Клипарт, невьянская башня, невьянск
В центре уральского туризма сорвали отопительный сезонФото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Невьянске около трех тысяч человек замерзают в своих квартирах. Несмотря на отрицательную температуру по ночам, на нескольких улицах в городе отопительный сезон до сих пор не стартовал. Чиновники в администрации Невьянска признаются, что в ближайшее время жителям не стоит ждать тепла.

Без отопления в городе остаются 15 жилых домов и несколько социальных объектов: детский сад, школа № 4 и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Последних расселили в детский дом «Таватуй», детсадовцев определили в соседнее дошкольное учреждение, младшие классы школы перевели на домашнее обучение, а старшеклассники продолжают заниматься в холодных классах. «В квартирах даже при работающем обогревателе температура не поднимается выше 13 градусов. В выходные ожидаются заморозки, а в администрации говорят, что отопление в лучшем случае дадут в конце следующей недели», — рассказала «URA.RU» жительница одного из неотапливаемых домов по улице Чапаева.

Морозное утро.Курган, термометр, холод, зима, градусник, мороз-40
В выходные в Невьянске ожидаются заморозки
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Люди замерзают из-за капитального ремонта полукилометрового участка тепломагистрали. В июне трубопровод не выдержал гидравлические испытания на прочность. На экспертизу и конкурсные процедуры потребовалось несколько месяцев. В итоге ремонт начали только в конце сентября, когда по области повсеместно уже включали отопление. «Рабочие пришли и просто срезали трубы. Активной работы на участке сейчас не ведется», — отметили жители одного из неотапливаемых домов.

По словам главы Невьянского городского округа Александра Берчука, работы должны завершить только на следующей неделе. «Сроки определены до 20 октября», — пояснил глава. Тем не менее, чиновники не исключают задержки. Историей уже заинтересовалась прокуратура. Главе округа внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекли замглавы администрации Вячеслава Петелина.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров