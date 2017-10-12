Виторган ответил Чичваркину, который отказался поддержать Собчак на выборах. ВИДЕО

Муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган записал видеообращение к бизнесмену Евгению Чичваркину, который заявил о том, что не намерен поддерживать телеведущую на выборах президента России в марте 2018 года.
«Дорогой Женя Чичваркин, я в отличие от тебя никогда не играл „договорных матчей“ и ждать мне нечего, поэтому говорю тебе сразу: „да пошел ты сам…“», — заявил Виторган, пожелав бизнесмену найти хорошего жениха.
Чичваркин 12 октября подчеркнул, что не намерен поддерживать телеведущую Ксению Собчак на президентских выборах. В своем обращении он отметил, что очень уважает ее и напомнил, как его «выгнали из страны» за то, что 10 лет назад он согласился на «договорной матч» (вступление предпринимателя в партию «Правое дело»).
Еще в сентябре Собчак прокомментировала шумиху в СМИ о том, что она может составить конкуренцию в главному кандидату на пост главы государства. Тогда она заявила, что будет оставаться свободным человеком, который никак не связан с администрацией президента, пишет «Национальная служба новостей».