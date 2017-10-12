13:26 12 октября 2017 0

Евгений Чичваркин отговаривает Собчак от участия в президенских выборах Фото: скрин видеозаписи в Facebook Евгения Чичваркина

Бизнесмен Евгений Чичваркин не будет поддерживать телеведущую Ксению Собчак на президентских выборах. Предприниматель записал обращение к Собчак, в котором призвал отказаться ее от участия в выборах в 2018 году.

В записи на своей странице в Facebook Чичваркин заявляет, что очень уважает Собчак за ее многочисленные разносторонние интересы, «острый ум и язык», но баллотироваться в президенты телеведущей не советует, приводя веские аргументы.

Так, Чичваркин напомнил Собчак, как его «вы….ли из страны» за то, что 10 лет назад он согласился на «договорной матч» (имеется в виду вступление предпринимателя в партию «Правое дело»). Он напомнил также о судьбе миллиардера Михаила Прохорова, который в 2012 году баллотировался в президенты. «Этим богатым человеком тоже поманипулировали», — отметил Чичваркин.

«Теперь, я слышал, ты собралась быть на выборах. И ты понимаешь прекрасно, что ты делаешь легитимным Путина и сбиваешь Алексея Навального. И я буду вынужден послать тебя и всю твою команду… если ты это сделаешь. Пожалуйста, не делай». — попросил Собчак предприниматель.

10 октября в журнале Glamour вышло интервью Ксении Собчак, которая заявила, что она «потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост». «Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь», — ответила Собчак на вопрос об участии в выборах.