Челябинского экс-сенатора Цыбко вывезут из СИЗО Златоуста

08:09 13 октября 2017 0

Бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко перевезут в СИЗО-1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский облсуд удовлетворил просьбу адвокатов, родственников и самого экс-сенатора Константина Цыбко о переводе его из следственного изолятора №4 в Златоусте в учреждение Челябинска для подготовки к рассмотрению апелляционной жалобы на обвинительный приговор о получении взяток. В течение ближайших дней бывшего члена Совета федерации перевезут в СИЗО-1, сообщил «URA.RU» один из его защитников.

После приговора Озерского горсуда 3 августа Константина Цыбко несколько дней продержали в изоляторе временного содержания (ИВС) этой «запретки», после чего перевезли в Златоуст. Сам экс-сенатор, его родители и адвокаты — а все они живут в Москве — сразу направили ходатайства о переводе обвиняемого в Челябинск, чтобы он мог подготовиться к рассмотрению апелляционной жалобы. Позднее подключился член совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин.

«В конце сентября из ГУФСИН за подписью начальника оперативного управления пришло письмо — никаких оснований для перевода нет. Дескать, Цыбко числится за озерским судом, а он прикреплен к СИЗО-4 Златоуста. И только вечером 12 октября пришло письмо из облсуда о том, что есть основания для перевода — подготовка к рассмотрению апелляции. В ближайшее время Константина Валерьевича этапируют в челябинское СИЗО-1», — добавил адвокат.

Озерский горсуд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова, и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. При этом несколько эпизодов суд счел недоказанными. Константин Цыбко настаивает, что его оговорили. На 25 октября в Челябинском облсуде назначено рассмотрение его апелляции на приговор.

Свидетели Тарасов, Лакницкий и их соучастники были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска и даче взятки, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу.