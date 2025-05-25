В Тульской области дроны ВСУ выбили окна в домах, повредили машины и сожгли купол собора. Фоторепортаж

Губернатор Миляев: в Туле дрон ВСУ упал во двор жилого дома, выбив стекла
© Служба новостей «URA.RU»
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В Туле дрон упал во двор многоквартирного дома, повредив остекления в квартирах
В Туле дрон упал во двор многоквартирного дома, повредив остекления в квартирах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 110 дронов ВС Украины над 13-ю регионами России. Больше всего пострадала Тульская область — сбито 20 дронов, один из них упал во дворе жилого дома, повредив три здания, кровлю на них и выбив окна. На местах падения обломков работают специалисты. Какие еще последствия зафиксированы в регионе после ударов ВСУ — в фоторепортаже URA.RU. 

Обломки одного из дронов упали во дворе жилого дома на улице Металлургов, в результате чего были повреждены три многоквартирных здания — пострадали кровли, окна и хозяйственные постройки. Кроме того, по данным губернатора Дмитрия Миляева из telegram-канала, в поселке Епифань Кимовского района БПЛА попал в Никольский собор: вспыхнул пожар, купол собора сгорел. На данный момент возгорание локализовано. 

В расположенных рядом с собором жилых домах частично повреждены оконные стекла. Жителей многоквартирных домов, чьи квартиры повредили дроны, временно разместили в гостинице. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших нет.

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Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 110 дронов ВС Украины над 13-ю регионами России. Больше всего пострадала Тульская область — сбито 20 дронов, один из них упал во дворе жилого дома, повредив три здания, кровлю на них и выбив окна. На местах падения обломков работают специалисты. Какие еще последствия зафиксированы в регионе после ударов ВСУ — в фоторепортаже URA.RU.  Обломки одного из дронов упали во дворе жилого дома на улице Металлургов, в результате чего были повреждены три многоквартирных здания — пострадали кровли, окна и хозяйственные постройки. Кроме того, по данным губернатора Дмитрия Миляева из telegram-канала, в поселке Епифань Кимовского района БПЛА попал в Никольский собор: вспыхнул пожар, купол собора сгорел. На данный момент возгорание локализовано.  В расположенных рядом с собором жилых домах частично повреждены оконные стекла. Жителей многоквартирных домов, чьи квартиры повредили дроны, временно разместили в гостинице. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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