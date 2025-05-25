Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 110 дронов ВС Украины над 13-ю регионами России. Больше всего пострадала Тульская область — сбито 20 дронов, один из них упал во дворе жилого дома, повредив три здания, кровлю на них и выбив окна. На местах падения обломков работают специалисты. Какие еще последствия зафиксированы в регионе после ударов ВСУ — в фоторепортаже URA.RU.
Обломки одного из дронов упали во дворе жилого дома на улице Металлургов, в результате чего были повреждены три многоквартирных здания — пострадали кровли, окна и хозяйственные постройки. Кроме того, по данным губернатора Дмитрия Миляева из telegram-канала, в поселке Епифань Кимовского района БПЛА попал в Никольский собор: вспыхнул пожар, купол собора сгорел. На данный момент возгорание локализовано.
В расположенных рядом с собором жилых домах частично повреждены оконные стекла. Жителей многоквартирных домов, чьи квартиры повредили дроны, временно разместили в гостинице. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших нет.
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