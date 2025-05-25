25 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025

В ХМАО пассажир едва не зарезал водителя автобуса. Видео

В Нижневартовске пассажир набросился на водителя автобуса с ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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В момент нападения на водителя у мужчины был нож в руке
В момент нападения на водителя у мужчины был нож в руке Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на маршруте автобуса № 16 произошел инцидент с нападением на водителя: агрессивный пассажир попытался ударить его ножом после посадки на остановке «Рябиновый бульвар». Об этом сообщили представители компании «ДОМТРАНСАВТО».

«Водитель подождал бегущего агрессивного пассажира, это и послужило причиной конфликта. Автобус подъехал к остановке, на которой сидела в павильоне только одна женщина, но бежал к остановке именно этот мужчина. Водитель остановился подождать мужчину, но в ответ получил оскорбления и даже чуть ли не ножевую травму», — сказано в группе VK автоперевозчика.

На данный момент сотрудники полиции уже установили личность нападавшего. С камер видеонаблюдения сняли записи происшествия, проводится проверка инцидента. Сам водитель отказался подавать заявление.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по ХМАО за комментарием. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на маршруте автобуса № 16 произошел инцидент с нападением на водителя: агрессивный пассажир попытался ударить его ножом после посадки на остановке «Рябиновый бульвар». Об этом сообщили представители компании «ДОМТРАНСАВТО». «Водитель подождал бегущего агрессивного пассажира, это и послужило причиной конфликта. Автобус подъехал к остановке, на которой сидела в павильоне только одна женщина, но бежал к остановке именно этот мужчина. Водитель остановился подождать мужчину, но в ответ получил оскорбления и даже чуть ли не ножевую травму», — сказано в группе VK автоперевозчика. На данный момент сотрудники полиции уже установили личность нападавшего. С камер видеонаблюдения сняли записи происшествия, проводится проверка инцидента. Сам водитель отказался подавать заявление. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по ХМАО за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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