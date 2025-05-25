В Нижневартовске (ХМАО) на маршруте автобуса № 16 произошел инцидент с нападением на водителя: агрессивный пассажир попытался ударить его ножом после посадки на остановке «Рябиновый бульвар». Об этом сообщили представители компании «ДОМТРАНСАВТО».
«Водитель подождал бегущего агрессивного пассажира, это и послужило причиной конфликта. Автобус подъехал к остановке, на которой сидела в павильоне только одна женщина, но бежал к остановке именно этот мужчина. Водитель остановился подождать мужчину, но в ответ получил оскорбления и даже чуть ли не ножевую травму», — сказано в группе VK автоперевозчика.
На данный момент сотрудники полиции уже установили личность нападавшего. С камер видеонаблюдения сняли записи происшествия, проводится проверка инцидента. Сам водитель отказался подавать заявление.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по ХМАО за комментарием. Ответ ожидается.
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