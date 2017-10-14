Россияне получат возможность подачи коллективных судебных исков. Законопроект, разработанный Минюстом, предусматривает такую опцию в спорах о защите прав потребителей и административных разбирательствах в сферах ЖКХ, образования, медицины, а также страхового и соцобеспечения.
Минюст предлагает увеличить круг лиц и ситуаций, в которых могут быть поданы коллективные иски. В своем предложении ведомство опирается на простой аргумент: подобные иски успешно рассматриваются в арбитражных судах. Кроме того, поправки позволят сократить количество дел и упростят процедуру подачи иска для граждан.
Согласно изменениям, иск о защите прав потребителей будет рассмотрен в качестве коллективного, если претензии предъявляются к одним и тем же ответчикам по одинаковым причинам, а к автору иска присоединяется не менее 40 граждан. При этом первый заявитель имеет право действовать от имени всей группы без доверенности. Суд устанавливает срок, в течение которого первый истец обязан предложить другим гражданам присоединиться к его претензии. Неприсоединившиеся граждане имеют право заявить отдельные иски, но их рассмотрение будет приостановлено до разрешения коллективного.
По мнению экспертов, поправки действительно упростят жизнь россиян, но в целом проект нужно доработать. В частности, сомнения вызывает требование в 40 истцов, необходимых для подачи коллективных претензий и кандидатура первого заявителя группы, который в суде может занять позицию противной стороны.
«Первым заявителем может стать гражданин, разделяющий позицию компании-ответчика. Он может опускать важные факты и скрывать ключевые доказательства по делу. Выход только один — добиться смены общего представителя», — отметил адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов в беседе с «Коммерсантом».