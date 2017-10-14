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14 октября 2017
13 октября 2017
02:58  14 октября 2017 0

Россияне смогут подавать коллективные иски в делах по ЖКХ, образованию и медицине

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Для подачи коллективного иска гражданам необходимо собраться в группу из 40 человекФото: Владимир Жабриков

Россияне получат возможность подачи коллективных судебных исков. Законопроект, разработанный Минюстом, предусматривает такую опцию в спорах о защите прав потребителей и административных разбирательствах в сферах ЖКХ, образования, медицины, а также страхового и соцобеспечения.

Минюст предлагает увеличить круг лиц и ситуаций, в которых могут быть поданы коллективные иски. В своем предложении ведомство опирается на простой аргумент: подобные иски успешно рассматриваются в арбитражных судах. Кроме того, поправки позволят сократить количество дел и упростят процедуру подачи иска для граждан.

Согласно изменениям, иск о защите прав потребителей будет рассмотрен в качестве коллективного, если претензии предъявляются к одним и тем же ответчикам по одинаковым причинам, а к автору иска присоединяется не менее 40 граждан. При этом первый заявитель имеет право действовать от имени всей группы без доверенности. Суд устанавливает срок, в течение которого первый истец обязан предложить другим гражданам присоединиться к его претензии. Неприсоединившиеся граждане имеют право заявить отдельные иски, но их рассмотрение будет приостановлено до разрешения коллективного.

По мнению экспертов, поправки действительно упростят жизнь россиян, но в целом проект нужно доработать. В частности, сомнения вызывает требование в 40 истцов, необходимых для подачи коллективных претензий и кандидатура первого заявителя группы, который в суде может занять позицию противной стороны.

«Первым заявителем может стать гражданин, разделяющий позицию компании-ответчика. Он может опускать важные факты и скрывать ключевые доказательства по делу. Выход только один — добиться смены общего представителя», — отметил адвокат бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов в беседе с «Коммерсантом».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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