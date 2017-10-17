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17 октября 2017
16 октября 2017
02:45  17 октября 2017 0

В День народного единства в Москве состоится праздничный митинг-концерт «Россия объединяет»

Митинг и шествие в день
Массовые шествия и гуляния 4 ноября уже стали традиционнымиФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Праздничный митинг-концерт «Россия объединяет» состоится 4 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Заявку на проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства, подала в мэрию Общественная палата РФ.

Как сообщила пресс-служба ОП РФ, ожидается, что в центре внимания на митинге-концерте будут общественные деятели и представители гражданского общества.

Стоит отметить, что первое празднование Дня народного единства состоялось в 2005 году. Как сообщает «Национальная служба новостей», в 2004 году патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй публично поддержал инициативу Государственной думы установить 4 ноября общегосударственным праздником.

В 2005 году центром торжественных мероприятий 4 ноября стал Нижний Новгород, где в начале XVII века было сформировано народное ополчение для борьбы с иностранными интервентами. 4 ноября 2016 года праздничное шествие возглавили представители Общественной палаты Российской Федерации, общественные деятели, представители профсоюзов.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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