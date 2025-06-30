В Курской области найден дрон с нацисткой свастикой

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В Курской области до сих пор находят технику, которая принадлежала ВСУ
В Курской области до сих пор находят технику, которая принадлежала ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Украинский дрон с нацисткой свастикой был найден во время разминирования территории Курской области. Находку обнаружили бойцы 91-го инженерно-саперного полка группировки войск «Север».

«Обнаружен был [беспилотник марки] DJI. По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — рассказали военные в видео от Минобороны России. 

Во время разминирования освобожденного региона бойцы находят и другую технику ВСУ. Например, беспилотники различных типов, планшетные компьютеры и телефоны. 

Российские военные полностью освободили Курскую область от ВСУ весной 2025 года. Однако в регионе до сих пор находят украинских диверсантов, которые прикидываются гражданскими. 

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Украинский дрон с нацисткой свастикой был найден во время разминирования территории Курской области. Находку обнаружили бойцы 91-го инженерно-саперного полка группировки войск «Север». «Обнаружен был [беспилотник марки] DJI. По нему сразу понятно, что это не наш. Знаки свастики, надписи», — рассказали военные в видео от Минобороны России.  Во время разминирования освобожденного региона бойцы находят и другую технику ВСУ. Например, беспилотники различных типов, планшетные компьютеры и телефоны.  Российские военные полностью освободили Курскую область от ВСУ весной 2025 года. Однако в регионе до сих пор находят украинских диверсантов, которые прикидываются гражданскими. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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