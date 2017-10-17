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17 октября 2017
16 октября 2017
06:14  17 октября 2017 0

Детское питание в России импортозаместят

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., детское питание, агуша
Основной проблемой остается зависимость российских производителей от поставок импортного сухого молокаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ сформировало особую межведомственную группу по вопросам импортозамещения детского питания. Полностью отказаться от импортного питания не удастся, однако существенно сократить его долю вполне реально.

Основная задача межведомственной рабочей группы — проработать «комплексные мероприятия, направленные на улучшение производства детского питания», сообщают «Известия» со ссылкой на приказ Минсельхоза РФ.

Кроме того, предполагается создать стратегию развития индустрии детского питания.

Сейчас порядка 70% российского рынка детского питания принадлежит четырем фирмам: локализованным в России Danone, Nutricia, PepsiCo и российской компании «Прогресс» (на рынке ее продукция известна по брендам «ФрутоНяня» и «Малышам»). Полностью избавиться от импортных линеек товаров трудно из-за нехватки отечественного сырья, однако снизить долю иностранных производителей можно.

Главной проблемой остается то, что российский рынок детского питания наиболее зависим от такого сырья, как сухое молоко. Почти 100% этой продукции российские производители завозят из-за рубежа. Однако в ближайшее время в одном из регионов планируют запустить инвестиционный проект по производству сухого молока — это поможет частично избавиться от импорта.

Эксперты издания оценивают объем производства детского питания в России в 2016 году в 595,28 тыс. тонн, или в 252,2 млрд рублей. При этом только за первые шесть месяцев 2017 года в страну было импортировано готового детского питания на сумму 116 млн долларов (21,9 тыс. тонн). Основанием для увеличения производства детского питания внутри страны могут стать, по оценкам экспертов, тенденции к стабилизации общерыночной конъюнктуры, рост рождаемости и невысокие темпы роста цен.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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