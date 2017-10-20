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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
08:27  20 октября 2017 0

Путин заглянул на вечеринку к участникам Всемирного фестиваля молодежи. ВИДЕО

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент проверил мнение экспертов "Валдая" на студентахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером 19 октября, возвращаясь с заседания клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин заехал в кафе в олимпийском парке, где в это время проходила вечеринка иностранцев, приехавших на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Глава государства зашел в тот момент, когда ребята танцевали под гитару. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин пообщался с молодежью, поинтересовался их мнением о фестивале, заодно обсудили международные темы.

Так, студент из Бразилии попросил Владимира Путина продолжать сотрудничество в рамках БРИКС. Глава государства пообещал, что обязательно так и сделает: «Удивительно. Я сейчас еду с так называемого Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам. И там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать, — мы так и будем делать».

Студент из Хорватии предложил президенту рассказать о прошедших на днях российско-хорватских переговорах. Владимир Путин в ответ раскрыл «небольшую тайну»: «Мы публично не говорили. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объёмы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу».

В конце встречи студенты прикрепили президенту на лацкан плаща значки своих стран. Владимир Путин в ответ выразил надежду, что ребята еще не раз приедут в Россию.

Игорь Чукреев
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