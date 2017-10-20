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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:34  20 октября 2017 0

В Екатеринбурге фельдшер и похоронщик едва не подрались в квартире умершего

Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, эвакуация школьников, полиция, 18 школа, бомба в школе
Полицейские разбираются в споре медика и похоронщикаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудник ритуальной службы якобы угрожал медику, который приехал на вызов в дом на Встречном переулке. В полицию позвонил фельдшер скорой помощи. Он сообщил, что в это же время туда приехал сотрудник похоронного бюро, который грозится с ним расправиться. Фельдшер остался в квартире, куда приехал по вызову, и боялся выйти.

«По адресу был направлен наряд полиции. Произошла история, в которой еще предстоит разбираться. Фельдшер почему-то приехал на вызов не на служебном микроавтобусе с надписями и проблесковыми маячками, а на гражданской машине. Когда он приехал по адресу, в квартире был уже покойник. В дверях он столкнулся с мужчиной, который назвался представителем похоронной компании», — рассказала «URA.RU» руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

Поскольку фельдшер приехал на обычной машине, похоронщик мог подумать, что перед ним представитель конкурирующей ритуальной фирмы. Дело едва не дошло до драки. Приехавшие на место сотрудники ОП№ 8 разбираются в ситуации.

Александр Лукманов
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