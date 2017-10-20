В Екатеринбурге фельдшер и похоронщик едва не подрались в квартире умершего

18:34 20 октября 2017 0

Полицейские разбираются в споре медика и похоронщика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудник ритуальной службы якобы угрожал медику, который приехал на вызов в дом на Встречном переулке. В полицию позвонил фельдшер скорой помощи. Он сообщил, что в это же время туда приехал сотрудник похоронного бюро, который грозится с ним расправиться. Фельдшер остался в квартире, куда приехал по вызову, и боялся выйти.

«По адресу был направлен наряд полиции. Произошла история, в которой еще предстоит разбираться. Фельдшер почему-то приехал на вызов не на служебном микроавтобусе с надписями и проблесковыми маячками, а на гражданской машине. Когда он приехал по адресу, в квартире был уже покойник. В дверях он столкнулся с мужчиной, который назвался представителем похоронной компании», — рассказала «URA.RU» руководитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

Поскольку фельдшер приехал на обычной машине, похоронщик мог подумать, что перед ним представитель конкурирующей ритуальной фирмы. Дело едва не дошло до драки. Приехавшие на место сотрудники ОП№ 8 разбираются в ситуации.