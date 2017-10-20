20:44 20 октября 2017 0

С презентации уходили с пачками книг пранкеров Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Встреча пранкеров Алексея Столярова (Лексуса) и Владимира Кузнецова (Вована) с жителями Екатеринбурга, на которой они презентовали свою первую книгу «По ком звонит телефон», вызвала интерес не только у простых горожан, но и у ВИПов. Так, на встрече с читателями был замечен замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

После автограф-сессии он уходил от стола, за которым пранкеры раздавали автографы, с четырьмя книгами. «Одна для [губернатора Куйвашева] Евгения Владимировича, другая для [главы администрации губернатора Тунгусова] Владимира Георгиевича, третья для [директора департамента информполитики региона Александра] Иванова, четвертая для меня», — пояснил Дубичев «URA.RU».

Комментируя свое появление на презентации, чиновник заявил, что считает деятельность пранкеров очень полезной: она приучает российских чиновников к аккуратности и «чистоплотности» в телефонных переговорах. По словам Дубичева, многие свердловские чиновники уже не раз становились жертвами телефонных розыгрышей.

«Это уже стало обычной практикой в жизни чиновничества, — рассказал замглавы администрации губернатора. — Не знаю, кто это делает, может, обычные хулиганы или кто-то из силовиков.

На баловство не похоже — звонки хорошо подготовлены: могут позвонить от какого-нибудь московского министерства, представиться конкретным, реально существующим чиновником.

Говорят со знанием дела и начинают раскручивать тему, как правило, экономического характера: «Не могли бы Вы решить проблемы такой-то фирмы? Вам будет за это хорошо». Пока идет обсуждение, до человека не сразу доходит, что что-то не то».

По словам Дубичева, очень многие чиновники признавались ему, что их разыгрывали. «Я не знаю ни одного министра, кого не пытались бы разыгрывать, — подчеркнул он. — У меня у самого бывают такие разговоры. Поэтому сейчас многие высокие руководители взяли за практику не брать звонки с неизвестных телефонов».

Чиновник привел в пример депутата Госдумы Павла Крашенинникова, о котором он написал книгу (ее презентация пройдет на следующей неделе в «Парламентской газете» в Москве — прим. ред). «Он рассказывает, что звонки с незнакомых номеров не берет вообще. И многие так делают, — признался Дубичев. — Я сам обычно пишу сперва СМС и потом, когда понимаю, кто это, общаюсь. Это спасает от многих проблем, в том числе от розыгрышей».

Кроме Дубичева на встрече пранкеров с читателями были замечены политолог Эдуард Коридоров (работавший еще не так давно пиарщиком губернатора Севастополя) и свердловский священник Владимир Зайцев, прославившийся в 2015 году тем, что призывал уральских добровольцев, отправлявшихся на Донбасс, «бить фашистов».

Пранкеры Вован и Лексус приехали в Екатеринбург 20 октября, они проводят здесь презентацию своей первой книги «По ком звонит телефон». «URA.RU» провело для них экскурсию по центру города, взамен пранкеры дали агентству блиц-интервью — о Ксении Собчак, Наталье Поклонской, Алексее Учителе и фильме «Матильда».