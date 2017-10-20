{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Он организовывал "черную" кампанию против губернаторов. Клевету размещали десятки СМИ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
Главные новости 
20:44  20 октября 2017 0

«Каждого свердловского министра разводили пранкеры». Вован и Лексус дали автографы Куйвашеву и Тунгусову. ФОТО

Презентации в Екатеринбурге книги Вован и Лексус По ком звонит телефон
С презентации уходили с пачками книг пранкеровФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Пранкеры Вован и Лексус
все новости сюжета

Встреча пранкеров Алексея Столярова (Лексуса) и Владимира Кузнецова (Вована) с жителями Екатеринбурга, на которой они презентовали свою первую книгу «По ком звонит телефон», вызвала интерес не только у простых горожан, но и у ВИПов. Так, на встрече с читателями был замечен замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

После автограф-сессии он уходил от стола, за которым пранкеры раздавали автографы, с четырьмя книгами. «Одна для [губернатора Куйвашева] Евгения Владимировича, другая для [главы администрации губернатора Тунгусова] Владимира Георгиевича, третья для [директора департамента информполитики региона Александра] Иванова, четвертая для меня», — пояснил Дубичев «URA.RU».

Комментируя свое появление на презентации, чиновник заявил, что считает деятельность пранкеров очень полезной: она приучает российских чиновников к аккуратности и «чистоплотности» в телефонных переговорах. По словам Дубичева, многие свердловские чиновники уже не раз становились жертвами телефонных розыгрышей.

«Это уже стало обычной практикой в жизни чиновничества, — рассказал замглавы администрации губернатора. — Не знаю, кто это делает, может, обычные хулиганы или кто-то из силовиков.

На баловство не похоже — звонки хорошо подготовлены: могут позвонить от какого-нибудь московского министерства, представиться конкретным, реально существующим чиновником.

Говорят со знанием дела и начинают раскручивать тему, как правило, экономического характера: «Не могли бы Вы решить проблемы такой-то фирмы? Вам будет за это хорошо». Пока идет обсуждение, до человека не сразу доходит, что что-то не то».

Новость по теме
Вован и Лексус назвали цель Собчак и дали совет Учителю с Поклонской. Блиц-интервью в Екатеринбурге

По словам Дубичева, очень многие чиновники признавались ему, что их разыгрывали. «Я не знаю ни одного министра, кого не пытались бы разыгрывать, — подчеркнул он. — У меня у самого бывают такие разговоры. Поэтому сейчас многие высокие руководители взяли за практику не брать звонки с неизвестных телефонов».

Чиновник привел в пример депутата Госдумы Павла Крашенинникова, о котором он написал книгу (ее презентация пройдет на следующей неделе в «Парламентской газете» в Москве — прим. ред). «Он рассказывает, что звонки с незнакомых номеров не берет вообще. И многие так делают, — признался Дубичев. — Я сам обычно пишу сперва СМС и потом, когда понимаю, кто это, общаюсь. Это спасает от многих проблем, в том числе от розыгрышей».

Кроме Дубичева на встрече пранкеров с читателями были замечены политолог Эдуард Коридоров (работавший еще не так давно пиарщиком губернатора Севастополя) и свердловский священник Владимир Зайцев, прославившийся в 2015 году тем, что призывал уральских добровольцев, отправлявшихся на Донбасс, «бить фашистов».

Пранкеры Вован и Лексус приехали в Екатеринбург 20 октября, они проводят здесь презентацию своей первой книги «По ком звонит телефон». «URA.RU» провело для них экскурсию по центру города, взамен пранкеры дали агентству блиц-интервью — о Ксении Собчак, Наталье Поклонской, Алексее Учителе и фильме «Матильда».

1/6
Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров