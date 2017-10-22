Глава Каталонии готовит ответ на «антидемократическое» нападение Мадрида

Председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон призвал парламент к обсуждению недавнего решения испанских властей лишить регион автономии. Действия Мадрида глава Каталонии расценил как «нападение на демократию».
«Прошу парламент назначить пленарное заседание, чтобы обсудить попытку ликвидировать самоуправление и демократию и действовать в соответствии», — приводит РИА «Новости» слова Пучдемона. Также глава Каталонии выразил надежду на помощь европейских стран. «Мы верим в то, что делаем, так как верим в демократическую Европу, которая должна защищать каждого из нас», — заявил Пучдемон.
Ранее правительство Испании провело чрезвычайное заседание, на котором было принято решение отстранить руководство Каталонии от власти. Если у Мадрида получится взять ситуацию в регионе под контроль, самоуправление автономии будет серьезно ограничено.