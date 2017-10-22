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22 октября 2017
21 октября 2017
05:17  22 октября 2017 0

Глава Каталонии готовит ответ на «антидемократическое» нападение Мадрида

Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., толпа, референдум, испания, флаг, шествие, забастовка, барселона, каталония
Внутриполитическая обстановка Испании накалена до пределаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон призвал парламент к обсуждению недавнего решения испанских властей лишить регион автономии. Действия Мадрида глава Каталонии расценил как «нападение на демократию».

«Прошу парламент назначить пленарное заседание, чтобы обсудить попытку ликвидировать самоуправление и демократию и действовать в соответствии», — приводит РИА «Новости» слова Пучдемона. Также глава Каталонии выразил надежду на помощь европейских стран. «Мы верим в то, что делаем, так как верим в демократическую Европу, которая должна защищать каждого из нас», — заявил Пучдемон.

Ранее правительство Испании провело чрезвычайное заседание, на котором было принято решение отстранить руководство Каталонии от власти. Если у Мадрида получится взять ситуацию в регионе под контроль, самоуправление автономии будет серьезно ограничено.

Наталья Полетавкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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