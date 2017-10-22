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19 октября 2017
16:07  22 октября 2017 0

В Челябинскую область придут метели и сильнейший гололед

Метель. Салехард, зима, метель, снег
Рабочая неделя встретит челябинцев непогодойФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Первый день рабочей недели начнется для южноуральцев Челябинской области с резкого ухудшения погоды. На 23 октября для Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону.

В понедельник, 23 октября, в южных районах Челябинской области ожидаются метели, сильный и очень сильный снег, мокрый снег, который в отдельных районах будет налипать на провода и предметы, пояснили в чрезвычайном ведомстве. Комплекс этих факторов спровоцирует сильный гололед, в том числе от снежного наката. Кое-где установится временный снежный покров, ветер усилится до 18-23 м/с.

Жителям области рекомендуют убрать лишние вещи с открытых балконов и не приближаться к рекламным щитам, а также всем непрочно закрепленным и шатким конструкциям.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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