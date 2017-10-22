Первый день рабочей недели начнется для южноуральцев Челябинской области с резкого ухудшения погоды. На 23 октября для Челябинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по региону.
В понедельник, 23 октября, в южных районах Челябинской области ожидаются метели, сильный и очень сильный снег, мокрый снег, который в отдельных районах будет налипать на провода и предметы, пояснили в чрезвычайном ведомстве. Комплекс этих факторов спровоцирует сильный гололед, в том числе от снежного наката. Кое-где установится временный снежный покров, ветер усилится до 18-23 м/с.
Жителям области рекомендуют убрать лишние вещи с открытых балконов и не приближаться к рекламным щитам, а также всем непрочно закрепленным и шатким конструкциям.