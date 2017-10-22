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22 октября 2017
21:20  22 октября 2017 0

Курды захватили крупнейшее месторождение нефти в Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, архитектура сирии
В стране продолжается борьба за ресурсыФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Формирования арабско-курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемые США, получили полный контроль над самым крупным месторождением нефти в Сирии. Нефтяное поле Аль-Омар расположено рядом с границей с Ираком.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в восточной Сирии продолжается гонка за контроль над нефтяными месторождениями. В сентябре стало известно, что боевики запрещенной в России организации ИГ в панике стали уничтожать всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, пишет РИА «Новости».

Ранее аналогичным путем бандиты поступили с культурными памятниками Пальмиры.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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