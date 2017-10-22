Курды захватили крупнейшее месторождение нефти в Сирии

В стране продолжается борьба за ресурсы
Формирования арабско-курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемые США, получили полный контроль над самым крупным месторождением нефти в Сирии. Нефтяное поле Аль-Омар расположено рядом с границей с Ираком.
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в восточной Сирии продолжается гонка за контроль над нефтяными месторождениями. В сентябре стало известно, что боевики запрещенной в России организации ИГ в панике стали уничтожать всю инфраструктуру крупных газовых месторождений в Дейр-эз-Зоре, пишет РИА «Новости».
Ранее аналогичным путем бандиты поступили с культурными памятниками Пальмиры.