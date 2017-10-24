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Главные новости Ямала
14:25  24 октября 2017 0

Pussy Riot атаковали «Трамп тауэр» в поддержку этапированного на Ямал украинского режиссера

Олег Сенцов осужден на 20 лет за попытку устроить теракт в КрымуФото: Википедия

Pussy Riot в Нью-Йорке провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за попытку организации теракта в Крыму и этапированного на Ямал.

Они вывесили на здании «Трамп тауэр» баннер, сделанный из простыней. На нем по-английски написано «Свободу Сенцову», сообщает «Эхо Москвы».

Олег Сенцов был задержан в 2014 году. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил к 20 годам колонии. В феврале 2016 режиссера этапировали в Якутию, затем в Иркутск.

Как писало «URA.RU» ранее, Сенцова уже перевезли в ИК-8 города Лабытнанги, более известную как «Белый медведь», где он будет отбывать дальнейшее наказание.

Игорь Чукреев
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