Олег Сенцов осужден на 20 лет за попытку устроить теракт в Крыму
Pussy Riot в Нью-Йорке провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за попытку организации теракта в Крыму и этапированного на Ямал.
Они вывесили на здании «Трамп тауэр» баннер, сделанный из простыней. На нем по-английски написано «Свободу Сенцову», сообщает «Эхо Москвы».
Олег Сенцов был задержан в 2014 году. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил к 20 годам колонии. В феврале 2016 режиссера этапировали в Якутию, затем в Иркутск.
Как писало «URA.RU» ранее, Сенцова уже перевезли в ИК-8 города Лабытнанги, более известную как «Белый медведь», где он будет отбывать дальнейшее наказание.