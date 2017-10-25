Тюменский православный активист пожаловался в полицию на «Джентльмен-клуб «Библиотека». Корреспонденту «URA.RU» Валентин Тяпкин рассказал, что в клубе, который «стоит на развилке у четырех школ», в конце недели будут праздновать Хэллоуин.
«Название у клуба циничное — „Библиотека“, — отметил собеседник агентства. — Библиотека — это место, куда люди ходят повышать свою грамотность, а там на первом этаже девушки ходят голые и полуголые».
«Это бордель натуральный, — полагает тюменец. — На объявлении у них сказано, что пройдет „Ночь страха“ с ведущим Фредди Крюгером. Это будет в святой для всех праздник Димитровская суббота, когда поминают всех почивших родственников».
Собеседник агентства назвал происходящее кощунством. Он рассказал, что сообщил о происходящем в полицию, а также написал в прокуратуру, отметив, что в клубе могут даже продавать наркотики.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили: такой звонок, действительно, был: «В отдел полиции №1 поступило заявление от данного гражданина, что надпись „Ночь страха“ и изображение, связанное с проведением Хэллоуина, ущемляют его чувства и чувства верующих. Он просит разобраться. Сейчас проводится проверка силами участковых уполномоченных полиции».
В «Джентльмен-клубе «Библиотека» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что реклама мероприятия «Ночь страха», как и другие рекламные плакаты, прошла через руки юристов компании. «У нас рекламное агентство пропускает эту рекламу, там юристы сидят специально обученные, у них все четко, если что-то не так — мы заменяем. И если это пропустили, значит, там все в рамках закона», — сообщили в клубе, отметив, что празднование Хэллоуина в России не запрещено. «Наркотиков у нас однозначно нет, и никаких непотребных вещей тоже. У нас девчонки танцуют, красиво раздеваются топлесс, и все — не более того», — подчеркнули в клубе.
Ранее тюменские «фронтовики» уже жаловались в антимонопольную службу на рекламу «Библиотеки», которую показывали в самом центре города, на улице Ленина, напротив здания Арбитражного суда.