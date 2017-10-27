Свердловчанка родила в поезде по пути из Казани

Роды приняли попутчики-пассажиры
Жительница Свердловской области родила в вагоне поезда, возвращаясь из Казани в Екатеринбург.
«Гражданка, находясь на девятом месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург, однако в районе перегона Агрыз — Сарапул у молодой женщины начались схватки. Роды приняли пассажиры поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой», — рассказали в пресс-службе Ижевского ЛО МВД на транспорте.
Известно, что молодой маме 25 лет, она живет в одном из поселков Свердловской области.