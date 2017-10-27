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27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:20  27 октября 2017 0

Свердловчанка родила в поезде по пути из Казани

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, поезда, электричка, железная дорога, электропоезд, ржд, жк малевич, жд вокзал
Роды приняли попутчики-пассажирыФото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Свердловской области родила в вагоне поезда, возвращаясь из Казани в Екатеринбург.

«Гражданка, находясь на девятом месяце беременности, отправилась со станции Казань в Екатеринбург, однако в районе перегона Агрыз — Сарапул у молодой женщины начались схватки. Роды приняли пассажиры поезда. В результате на свет появилась здоровая, крепкая девочка, которую назвали Елизаветой», — рассказали в пресс-службе Ижевского ЛО МВД на транспорте.

Известно, что молодой маме 25 лет, она живет в одном из поселков Свердловской области.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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